투표용지 부족 송파구 투표소 ‘혼란’

구글에서 서울신문 먼저 보기

이미지 확대 6·3 지방선거 본투표일이 하루 지난 4일 투표용지 부족으로 늦게 투표를 마친 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 주민들이 선관위 직원들을 향해 항의하고 있다. 2026.6.4 홍윤기 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

6·3 지방선거 본투표일이 하루 지난 4일 투표용지 부족으로 늦게 투표를 마친 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 주민들이 선관위 직원들을 향해 항의하고 있다. 2026.6.4 홍윤기 기자오장환 기자