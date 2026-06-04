사회 투표용지 부족 송파구 투표소 ‘혼란’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/06/04/20260604500010 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2026-06-04 00:49 입력 2026-06-04 00:49 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6·3 지방선거 본투표일이 하루 지난 4일 투표용지 부족으로 늦게 투표를 마친 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 주민들이 선관위 직원들을 향해 항의하고 있다. 2026.6.4 홍윤기 기자 6·3 지방선거 본투표일이 하루 지난 4일 투표용지 부족으로 늦게 투표를 마친 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 주민들이 선관위 직원들을 향해 항의하고 있다. 2026.6.4 홍윤기 기자 오장환 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 투표소에서 늦게 투표를 마친 원인은? 투표용지 부족 기계 고장