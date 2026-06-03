김대중 전남광주통합교육감 후보, 출구조사 우세

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김후보 캠프 전남광주교육감 선두에 환호성

“만세”…결과 뜨자마자 캠프 가득 메운 함성

이미지 확대 3일 오후 광주 서구 치평동 김대중 전남·광주통합특별시 교육감 후보 선거사무소에서 지지자들이 지상파 3사 공동 출구조사 결과 김 후보가 1위로 나타나자 환호하며 기쁨을 나누고 있다.

이미지 확대 3일 오후 광주 서구 치평동 김대중 전남·광주통합특별시 교육감 후보 선거사무소에서 지지자들이 지상파 3사 공동 출구조사 결과 김 후보가 1위로 나타나자 환호하며 기쁨을 나누고 있다.

이미지 확대 3일 오후 광주 서구 치평동 김대중 전남·광주통합특별시 교육감 후보 선거사무소에서 지지자들이 지상파 3사 공동 출구조사 결과 김 후보가 1위로 나타나자 환호하며 기쁨을 나누고 있다.

세줄 요약 김대중 후보 출구조사 1위, 40.4% 기록

장관호 후보와 9.8%포인트 격차 우세

캠프 환호 속 교육 연속성·안정론 부각

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7월 출범을 앞둔 ‘전남광주통합특별시’의 첫 교육 수장을 선출하는 선거에서 현직의 ‘안정론’을 내세운 김대중 후보가 승기를 잡으며 유리한 고지에 올랐다.3일 투표 종료와 동시에 발표된 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사 결과에 따르면, 김대중 후보는 40.4%의 예상 득표율을 기록해 1위를 차지했다.30.6%를 기록한 2위 장관호 후보와는 9.8%포인트 격차로, 오차범위를 벗어난 우세를 보이고 있는 것으로 분석됐다.이날 오후 6시, TV 화면에 출구조사 결과가 발표되는 순간 광주 서구 치평동에 위치한 김 후보의 선거사무소 ‘착착캠프’는 열광의 도가니로 변했다.캠프를 가득 메운 수백 명의 지지자와 선거운동원들은 일제히 자리에서 일어나 ‘만세’를 외치며 박수와 함성을 쏟아냈고, 일부는 서로 부둥켜안으며 기쁨을 나눴다.승기를 잡은 김 후보는 현장에서 즉각 감사의 뜻을 표했다.김 후보는 “오늘 출구조사 결과를 겸허하게 받아들이겠다”며 “끝까지 헌신해준 선거운동원과 지지자들께 깊은 경의를 표한다”고 밝혔다.이어 “개표가 마무리되는 마지막 순간까지 긴장을 늦추지 않고, 향후 통합특별시의 교육 완성과 우리 아이들의 미래를 위해 모든 역량을 쏟아붓겠다”고 강조했다.이번 방송 3사 출구조사는 한국리서치 등 3개 전문 기관이 전국 615개 투표소에서 엄격한 등간격 추출 방식을 적용해 실시했다.특히 지난달 30일부터 사흘간 진행된 사전투표 심층 조사(유권자 1만 1,357명 대상) 수치를 최종 예측치에 정밀하게 반영함으로써 통계적 객관성을 한층 강화했다는 평가를 받는다.지역 교육계에서는 김 후보의 이 같은 선전이 통합시 출범이라는 거대한 변화 속에서 교육 행정의 연속성과 안정을 바라는 유권자들의 심리가 반영된 결과로 풀이하고 있다.한편, 이번 선거를 통해 선출되는 전남광주통합특별시 초대 교육감의 공식 임기는 통합시 출범과 궤를 같이하여 오는 7월 1일부터 시작될 예정이다.서미애 기자