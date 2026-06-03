정성호 법무장관 “유능하고 좋은 일꾼 선택하면 생활도 나아지고 지역도 발전”…투표독려 메시지

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세줄 요약 유능한 일꾼 선택이 생활과 지역 발전 좌우

주권자 선택에 따라 미래와 나라 방향 달라짐

가까운 투표소 방문해 한 표 행사 당부

이미지 확대 정성호 법무부장관 정성호 법무부장관이 지난 5일 지방선거 사전투표를 하며 기념촬열을 하는 모습. 정성호 장관 SNS

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정성호 법무부 장관이 3일 SNS에 “유능하고 좋은 일꾼을 선택하면 나의 생활도 나아지고 지역도 발전한다”며 투표를 독려했다.정 장관은 이날 엑스(X·구 트위터)에 “무능하고 나쁜 자가 일꾼이 되면 지역의 내일은 없어지고 내 기회조차 빼앗긴다”며 이렇게 밝혔다.정 장관은 “주권자의 뜻이 어디로 향하는지에 따라 나와 지역의 미래도, 나라의 방향도 달라진다”며 “내가 주인이고 내가 선택해야 한다”고 밝혔다.이어 “내가 사는 지역을 어떻게 발전시킬 것인지, 우리가 사는 대한민국을 어떻게 만들 것인지, 그리고 내 생활에 희망이 있을지는 우리 한 사람 한 사람의 선택에서 시작된다”며 “반드시 가까운 투표소를 방문하셔서 소중한 한 표를 행사해 주시기 바란다”고 덧붙였다.정 장관은 기존에 활동하던 페이스북 외에 엑스에도 가입하며 “국민 여러분과 더 많은 소통을 위해 X를 시작한다. 많은 관심 부탁드린다”고 말했다. 이재명 대통령은 정 장관의 글을 공유하며 “대대적인 팔로잉으로 정성호랑이님(정성호 장관)이 X 세계에 오심을 환영해 주십시오”라고 밝혔다.정 장관은 이번 지방선거에서 본투표일이 아닌 지난 29일 사전투표일에 투표했다. 그는 과천 법무부 청사 인근 별양동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 한 후 “아무리 바쁘시더라도 반드시 소중한 한 표를 꼭 행사해 주시기 바란다”고 밝혔다.하종민 기자