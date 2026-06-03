‘격전지 부산’ 오후 1시 투표율 45.2%…지난 지선보다 8.7% 상승

구글에서 서울신문 먼저 보기
세줄 요약
- 부산 투표율 오후 1시 45.2% 기록
- 지난 지선보다 8.7%포인트 상승
- 북구 51.4% 최고, 기장군 42.8% 최저
제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 격전지로 꼽히는 부산지역 투표소에 유권자의 발길이 이어지면서 지난 지방선거 때보다 높은 투표율을 기록할 것으로 예상된다.
부산시와 부산시선거관리위원회 등에 따르면 이날 오후 1시 기준 부산지역 투표율(사전투표 포함)은 45.2%로 같은 시간 기준 2022년 지방선거 때의 36.5%보다 8.7%포인트 높게 나타났다.
가장 뜨거운 투표 열기를 보이는 지역은 국회의원 보궐선거(부산 북갑)가 있는 북구다. 북구 투표율은 51.4%로 지난 지방선거의 37.3%보다 14.1%포인트나 높았다. 투표율이 가장 낮은 곳은 42.8%를 기록한 기장군이었다.
부산시장 선거가 초접전 양상을 보이고 북갑 국회의원 보궐선거가 전국적으로 주목받는 격전지로 떠오르면서 투표율이 상승한 것으로 보인다.
지난 8회 지방선거 때 부산지역 투표율은 전국 평균(50.9%)보다 낮은 49.1%를 기록했다. 선거 관심도가 높아지면서 이번 선거에서는 투표율이 50%를 넘어설 것으로 예상된다.
부산지역 투표율이 가장 높았던 지방선거는 제1회로 투표율이 66.2%였다. 2회부터 5회까지는 40%대 투표율을 기록하다가 6회와 7회 때 각각 55.6%, 58.8% 투표율을 기록했다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
2024년 부산지역 오후 1시 투표율은 2022년 동시간 대비 증가했나?