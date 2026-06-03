2억년 전 고대식물 ‘소철’ 암꽃 개화

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세줄 요약 2억년 전 살아있는 화석 소철 암꽃 개화

충남도 농업기술원 생활원예관서 희귀 관찰

황갈색 깃털 모양의 독특한 외형 주목

이미지 확대 충남도 농업기술원 생활원예관에서 재배 중인 고대 식물 ‘소철’의 암꽃이 개화했다. 충남도 제공

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2억년 전부터 지구상에 존재해 온 대표적인 ‘살아있는 화석’ 식물 소철의 암꽃이 개화해 눈길을 끌고 있다.충남도 농업기술원은 생활원예관에서 재배 중인 고대 식물 ‘소철’의 암꽃이 개화했다고 3일 밝혔다.소철은 암수딴그루 특성을 지니고 있으며, 암꽃은 개화 시기가 제한적이어서 평소 관찰하기 매우 어려운 희귀한 꽃으로 알려져 있다.이번에 피어난 소철 암꽃은 줄기 중심부에서 황갈색의 깃털 모양 구조가 방사형으로 펼쳐지는 독특한 외형을 자랑한다.꽃이 핀 생활원예관은 다양한 반려식물과 치유정원을 갖춘 친화형 원예문화 공간이다.이곳은 최근 실내원예에 대한 높은 관심을 반영해 도민들의 정서적 안정과 휴식을 돕는 체험·교육 거점으로 활용되고 있다.도 농업기술원 관계자는 “예로부터 행운과 번영을 상징해 온 식물인 만큼, 많은 도민들이 생활원예관을 방문해 귀한 꽃을 관람하고 좋은 기운을 받아가길 바란다”고 말했다.홍성 이종익 기자