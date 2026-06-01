신용한 “공무원 동원 사찰 의혹 제기”..김영환 “우리와 무관한 일”

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세줄 요약 충북도청 공무원, 신용한 후보 상가 임대 문의 논란

신 후보 측, 윗선 개입 의혹과 선거범죄 가능성 제기

김영환 후보 측 무관 주장, 충북도 감찰 착수

이미지 확대 더불어민주당 신용한(왼쪽) 충북지사 후보와 국민의 힘 김영환 충북지사 후보.

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충북도청 공무원이 충북지사 후보가 소유한 상가의 임대 상황 파악을 시도해 논란이 일고 있다.1일 더불어민주당 신용한 충북지사 후보 캠프에 따르면 지난달 21일 오후 충북도청 행정국 소속 A주무관이 신 후보 소유의 상가 1층 레스토랑으로 전화를 걸었다.A주무관은 레스토랑 대표 B씨에게 “2층이 교회가 맞냐”고 질문했고, B씨가 “교회가 맞다”고 하자 “3층도 교회냐”고 재차 물었다.이에 B씨가 ‘누구시냐’고 묻자 A주무관은 “지나가다 궁금해서 전화를 했다”고 대답한 후 전화를 끊었다.수상히 여긴 B씨가 전화기에 찍힌 A주무관 휴대폰으로 전화를 걸어 추궁하자 그는 “도지사가 되면 관사 같은 것을 알아봐야 해서 조사를 나왔다”며 자신의 신분을 도청 주무관이라고 밝혔다.신 후보 측은 이날 기자회견을 열고 “신 후보 상가의 임대 상황을 조사한 것은 윗선의 지시 없이는 불가능해 국민의힘 김영환 후보의 개입이 의심된다”며 “경찰 수사로 진실을 밝혀야 한다”고 의혹을 제기했다.이어 “이는 선거 중립을 지켜야 할 공무원의 선거 개입”이라며 “김 후보 측이 신 후보의 재산신고 누락 의혹을 제기하고자 공무원까지 동원한 것이라면 중대한 선거범죄에 해당한다”고 강조했다.이 같은 의혹 제기에 김 후보 측은 “자신들과 무관한 일”이라며 선을 그었다.충북도는 A주무관을 즉시 업무에서 배제하고 감찰에 착수했다. 도는 입장문을 통해 “A 주무관은 도지사 취임 행사 등 관련 업무를 담당하는 직원으로, 민선 9기 관사 활용과 관련된 사항을 준비하기 위한 것으로 파악됐다”면서 “하지만 오해의 소지가 커 관련 법규 등의 위반 사항이 확인될 경우 엄중 조치할 예정”이라고 밝혔다.청주 남인우 기자