충주시 중학생 진로탐험 활동비 지원..매달 6~7만원

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세줄 요약 중학생 진로탐험 활동지원 사업 시행

중1 월 6만원, 중2·3 월 7만원 지원

충주사랑상품권 카드로 가맹점 사용

이미지 확대 충주시청.

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충주시는 이달부터 중학생 진로탐험 활동지원 사업을 시행한다고 1일 밝혔다.이 사업은 고등학교 진학을 앞둔 학생들이 스스로 진로를 탐색하고 설계할 수 있도록 지원하는 시책이다.지원 대상은 충주시에 주민등록을 둔 2026년 기준 중학교 1학년부터 3학년 재학생이다. 학교 밖 청소년도 해당 학년 연령 기준에 따라 지원받을 수 있다. 현재 관내 지원 대상은 5000여명이다.지원금은 중학교 1학년 월 6만원, 중학교 2·3학년 월 7만원으로, 충주사랑상품권 정책수당 카드에 매월 충전된다.재학생들은 학교를 통해 일괄 신청되며 학교 밖 청소년과 전입 온 학생들은 행정복지센터로 신청하면 된다.올해 지원금은 오는 12월 31일까지 사용할 수 있다. 충주사랑상품권 정책수당 카드는 공방, 영화관, 서점, 체육시설, 문화시설, 예체능학원 등 다양한 가맹점에서 쓸 수 있다.현재 등록된 가맹점은 총 156곳이다. 가맹점 현황은 충주시 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.시 관계자는 “중학생 시기는 자신의 적성과 진로를 탐색하는 매우 중요한 시기”라며 “이번 사업이 학생들에게 다양한 경험의 기회를 제공하길 바란다”고 말했다.충주 남인우 기자