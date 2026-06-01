경북 경주시, ‘반려견 순찰대’로 우리 동네 안전 살핀다

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세줄 요약 제2기 반려견 순찰대 발대식 개최

산책로 중심 생활안전 위험 신고

경주경찰서와 합동 순찰 예정

이미지 확대 경북 경주시 반려견 순찰대 발대식에 참석한 순찰대원들이 기념사진을 찍고 있다. 경주시 제공

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경북 경주시가 반려견과 함께 시민 안전을 살핀다.시는 최근 ‘2026년 경주시 제2기 반려견 순찰대 발대식’을 열고 본격적인 활동에 들어갔다고 1일 밝혔다.반려견 순찰대는 시민이 반려견과 함께 산책하며 범죄 위험 요소를 살펴 생활 불편 사항을 신고하는 주민 참여형 안전 봉사활동이다. 반려견의 사회성과 통제 능력, 보호자의 활동 의지 등을 종합적으로 평가해 순찰대원을 선발했다.순찰대원들은 앞으로 평소 이용하는 산책로를 중심으로 순찰 활동을 펼치며 가로등 고장, 시설물 파손, 쓰레기 무단투기, 범죄 취약 요소 등 생활 속 위험 요인을 발견하면 관계 기관에 신고하는 역할을 수행한다. 또한 지역 내 범죄예방 환경 조성과 안전한 보행환경 조성을 위해 경주경찰서와 연계한 합동 순찰에도 참여할 예정이다.시는 반려견 순찰대가 주민들의 자발적인 참여를 바탕으로 지역 안전망을 강화하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다.최혁준 경주시장 권한대행은 “반려견과의 일상적인 산책이 지역사회를 위한 안전 활동으로 이어진다는 점에서 의미가 크다”며 “시민이 직접 참여하는 생활안전 문화가 더욱 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.경주 김형엽 기자