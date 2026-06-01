부천서 80대 남편에 둔기 휘둘러 숨지게 한 70대 아내 붙잡혀

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세줄 요약 부천 아파트서 70대 아내, 남편 살해 혐의

둔기 사용 뒤 남편 숨져, 아내도 부상 치료

경찰, 외부 침입 없어 부부 다툼 가능성 조사

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경기 부천에서 70대 아내가 둔기를 휘둘러 80대 남편을 살해한 혐의로 경찰에 붙잡혔다.부천 오정경찰서는 70대 여성 A씨를 살인 혐의로 입건했다고 1일 밝혔다.A씨는 전날 오후 10시 10분쯤 부천 오정구 고강동의 한 아파트에서 80대 남편 B씨에게 둔기를 휘둘러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.경찰이 신고를 받고 현장에 출동해 보니 B씨는 출혈을 보이며 쓰러져 있었고, 병원으로 옮겼으나 숨졌다. A씨 역시 머리 부위를 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다.경찰은 외부 침입이 없었던 점 등을 토대로 A씨가 남편과 다투다 범행한 것으로 보고 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.경찰 관계자는 “A씨가 치료를 마치는 대로 신병을 확보해 조사할 예정”이라고 말했다.강남주 기자