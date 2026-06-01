개항 150주년 기념 ‘부산항 축제’ 19~20일 열려

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세줄 요약 부산항 개항 150주년 기념 축제 개최

북항 랜드마크 부지 개막식과 불꽃쇼

포트라운지·체험존·푸드존 운영

이미지 확대 부산항 축제 불꽃쇼. 부산시 제공

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부산항의 역사적 의미와 상징성을 되새기는 ‘제19회 부산항 축제’가 19일부터 20일까지 북항 일원에서 열린다.개막식은 19일 오후 7시 북항 랜드마크 부지에서 열린다. 축하공연과 불꽃쇼를 통해 화려한 막을 올릴 예정이다.올해는 부산항 개항 150주년을 기념해 다채로운 문화·체험 프로그램을 선보인다.실제 선원들이 즐기던 휴식·식사·오락 공간을 현대적으로 재현한 공간인 포트라운지를 메인 프로그램으로 마련한다.선원들의 놀이와 문화를 현대적으로 재구성한 참여형 체험 콘텐츠 체험존과 공연존, 세계 8대 무역항의 대표 메뉴를 맛볼 수 있는 푸드존으로 구성돼 오감이 만족하는 작은 항구를 선보인다.북항 친수공원 수로에서는 문보트·UFO보트·폰툰보트, 수상자전거, 카약 등을 체험할 수 있는 수상레저 체험과 부산항을 배경으로 달리며 밀크폼을 만드는 이색 러닝 포토런이 진행된다.북항 친수공원·랜드마크 부지에서는 해양 미션투어, 소망 배 띄우기, 부산항 잔디책방, 우리 배 모형 만들기 체험 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램이 진행된다.나윤빈 시 관광마이스국장은 “세계와 대한민국을 연결해 온 부산항 개항 150주년을 맞아 시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 다채로운 프로그램을 준비했으니 많은 방문과 참여를 부탁드린다”라고 전했다.부산 신정훈 기자