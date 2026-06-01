부산시, 공공 주도 ‘정비계획 입안 요청제’ 시동…신평2동 재개발사업 대상

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세줄 요약 신평2 재개발에 공공 주도 제도 적용

주민 요청 기반 정비계획 입안 지원

기본방향 용역 착수와 모델 확산 추진

이미지 확대 부산시청사. 부산시 제공

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부산시는 ‘정비계획 입안 요청제’를 적용한 신평2 재개발사업 추진을 위해 용역업체를 선정하고 정비계획 기본방향 수립에 나선다고 1일 밝혔다.정비계획 입안 요청제는 도시 및 주거환경정비법에 따라 주민이 구역 경계를 설정해 정비계획 입안을 요청하면 공공이 정비계획 초기 단계부터 참여·지원하는 제도다.민간 주도 계획 수립 과정에서 나타난 사업성 위주 획일적 계획, 잦은 계획 변경에 따른 사업 지연 등의 문제를 해결하기 위해 도입됐다. 공공이 사업 초기 단계부터 참여해 공공성과 사업성 간 균형을 확보하고, 지역 특색을 반영한 창의적 도시건축 통합 계획을 선제적으로 마련하는 것이 핵심이다.이번 용역은 사하구 신평동 일원 약 5만2000㎡ 규모를 대상으로 추진한다. 정비계획 수립 기초가 되는 종합적인 기본방향을 마련하는 데 목적이 있다.토지이용 구상, 혁신적 디자인 도입을 위한 창의적 주택건설계획, 도로·공원 등 기반 시설 설치, 주민 의견을 반영한 맞춤형 생활밀착형 사회기반시설(SOC) 조성 등 정비계획 전반에 대한 기본방향을 종합적으로 검토할 예정이다.시는 이번 기본방향 용역 결과를 분석해, 향후 다른 정비사업에도 확산 가능한 혁신적인 주거모델을 구축해 나갈 예정이다.부산 신정훈 기자