[속보] 대전 한화에어로스페이스 ‘폭발 사고’…“2명 사망, 2명 부상”

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세줄 요약 대전 한화에어로스페이스 공장 폭발·화재 발생

2명 사망, 2명 부상…나머지 3명 피해 확인

소방 진화 중, 추진체 폭발 가능성 조사

이미지 확대 한화에어로스페이스 대전 사업장. 한화에어로스페이스 홈페이지 캡처

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1일 대전 한화에어로스페이스 공장에서 폭발 사고가 발생해 다수의 인명피해가 발생했다.소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동에 위치한 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발과 함께 불이 났다는 신고가 119에 잇따라 접수됐다.신고를 받고 즉시 현장으로 출동한 소방당국은 현재 진화 작업을 벌이고 있다.연합뉴스에 따르면 이번 사고로 현재까지 2명이 사망하고 2명이 부상을 입은 것으로 파악됐다. 당국은 나머지 3명에 대해서도 정확한 피해 정도를 확인 중인 것으로 알려졌다.경찰과 소방당국은 추진체가 폭발했을 가능성에 무게를 두고 있으며 불길을 완전히 잡는 대로 구체적인 사고 원인을 조사할 방침이다.김성은 기자