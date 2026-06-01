연기금도시 꿈꾸는 전북, 9대 공제회 집적화 나섰다

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공공기관 유치 전략으로 국민연금 등 대형 연기금 집적화 추진

9대 공제회 한곳에 모이면 자산 1745조 굴리는 기금도시 발돋움

전북도 추진 제3금융중심지와 맞물려 세계적인 금융도시로 부상

이미지 확대 전북특별자치도청사 전북특별자치도청사

세줄 요약 국민연금 기반 9대 공제회 집적화 추진

제3금융중심지 지정과 연계한 전략

연말 금융중심지 최종 지정 전망

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전북특별자치도가 9대 공제회를 집적화해 세계적인 연기금 특화도시로 발돋움하는 공공기관 유치 전략을 추진한다.1일 전북도에 따르면 국민연금공단이 자리잡은 전북혁신도시에 국내 대형 공제회 8곳을 유치해 제3금융중심지이자 연기금 특화도시로 자리매김할 계획이다. 2차 공공기관 유치 전략의 일환이다.전북이 유치를 희망하는 공제회는 한국교직원공제회, 국인공제회, 경찰공제회, 대한지방행정공제회, 과학기술원공제회, 대한소방공제회, 한국지방재정공제회, 건설근로자공제회 등이다.특히, 9대 공제회 집적화는 전북도가 추진 중인 제3금융중심지 선정과도 맞물려있다. 9대 공제회가 모두 입주할 경우 총 자산규모가 1745조 5846억원에 이르는 초대형 기금 도시가 탄생해 규모의 경제를 실현할 수 있기 때문이다.전북은 종합금융 중심지인 ‘서울’, 해양·파생금융 중심지인 ‘부산’과의 차별화를 위해 ‘자산운용 중심의 금융특화도시’를 내세우고 있다. 국민연금공단 기금운용본부를 핵심 축으로 삼아 자산운용, 농생명, 기후에너지 금융에 특화된 생태계를 구축한다는 구상이다.전북도는 올해 1월 29일 금융위원회에 금융중심지 지정 신청서(개발계획)를 공식 제출했다. 국민연금공단 기금운용본부를 핵심 축으로 삼아 자산운용, 농생명, 기후에너지 금융에 특화된 생태계를 구축한다는 구상이다. 대상 지역은 전주 혁신도시와 만성지구 일원(3.59㎢)이다.금융위원회는 상반기 중 평가단 구성 및 기준 설정을 마무리하고, 오는 7~8월 중 현장 실사를 진행할 예정이다. 연말쯤 금융중심추진위원회 심의를 거쳐 최종 지정 여부가 결정될 전망이다.김철태 전북도 기획관은 “현재 SSBT, BNY멜론, 블랙스톤, 블랙록 등 총 21개의 국내외 굵직한 금융기관 및 자산운용사가 전주에 거점을 마련했다”면서 “올해 초 KB, 신한, 우리, 하나 등 국내 4대 금융그룹도 전북 내 인력 배치 및 투자 계획 등 ‘전북 금융허브 조성 계획’을 잇따라 발표하며 힘을 싣는 만큼 9대 공제회가 모두 전북에 자리잡을 경우 시너지 효과가 막대할 것으로 전망된다”고 말했다.한편, 전북혁신도시에는 글로벌기금관(2021년), 전북테크비즈센터, 금융빅데이터센터 등이 차례로 준공되었으며, 핵심 앵커 시설이 될 전북금융센터 건립도 추진 중이다. 지난해 8월에는 전국 최초로 핀테크 육성지구로 지정됐고 금융전문인력 양성기관 지정 등 5개 금융특례를 조례에 반영해 제도적 기반을 다졌다.전주 임송학 기자