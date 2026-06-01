광주서 ‘안면 리프팅 시술’ 중 환자 혼수상태…병원장·간호사 입건

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40대 여성 리프팅 시술 중 혼수 상태
경찰, 피부과 원장·간호사 등 2명 입건
광주에서 안면 리프팅 시술 중 환자를 혼수상태에 빠뜨린 의료진이 경찰에 입건됐다.
광주경찰청 광역범죄수사대는 업무상과실치상 등 혐의로 의사 A씨와 간호사 등 2명을 불구속 입건했다고 1일 밝혔다.
경찰에 따르면 광주광역시 북구 소재 모 의원급 피부과 병원장인 A씨는 지난 4월 24일 안면 리프팅 시술 중 수면마취 지침을 제대로 지키지 않아 40대 여성 환자 B씨를 중태에 빠뜨린 혐의를 받고 있다.
경찰 조사 결과 당시 B씨는 프로포폴 마취제를 투약받은 후 리프팅 시술을 받았는데, 의료진들은 마취제 투입 후 산소포화도와 혈압·호흡 등 활력징후를 제대로 관찰하지 않은 것으로 드러났다.
B씨는 심폐소생술을 받으며 대학병원으로 이송됐지만 아직도 혼수상태인 것으로 알려졌다.
A씨는 경찰에서 의료과실을 시인했고, 시술에 참여했던 간호사도 피의자로 함께 입건됐다.
경찰은 수사를 마무리하면 이들을 검찰에 송치할 방침이다.
임형주 기자
세줄 요약
- 수면마취 지침 미준수로 환자 혼수상태
- 프로포폴 투약 뒤 활력징후 관찰 소홀
- 병원장·간호사 업무상과실치상 입건
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