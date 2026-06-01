광주서 ‘안면 리프팅 시술’ 중 환자 혼수상태…병원장·간호사 입건

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40대 여성 리프팅 시술 중 혼수 상태

경찰, 피부과 원장·간호사 등 2명 입건

이미지 확대 광주경찰청

세줄 요약 수면마취 지침 미준수로 환자 혼수상태

프로포폴 투약 뒤 활력징후 관찰 소홀

병원장·간호사 업무상과실치상 입건

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광주에서 안면 리프팅 시술 중 환자를 혼수상태에 빠뜨린 의료진이 경찰에 입건됐다.광주경찰청 광역범죄수사대는 업무상과실치상 등 혐의로 의사 A씨와 간호사 등 2명을 불구속 입건했다고 1일 밝혔다.경찰에 따르면 광주광역시 북구 소재 모 의원급 피부과 병원장인 A씨는 지난 4월 24일 안면 리프팅 시술 중 수면마취 지침을 제대로 지키지 않아 40대 여성 환자 B씨를 중태에 빠뜨린 혐의를 받고 있다.경찰 조사 결과 당시 B씨는 프로포폴 마취제를 투약받은 후 리프팅 시술을 받았는데, 의료진들은 마취제 투입 후 산소포화도와 혈압·호흡 등 활력징후를 제대로 관찰하지 않은 것으로 드러났다.B씨는 심폐소생술을 받으며 대학병원으로 이송됐지만 아직도 혼수상태인 것으로 알려졌다.A씨는 경찰에서 의료과실을 시인했고, 시술에 참여했던 간호사도 피의자로 함께 입건됐다.경찰은 수사를 마무리하면 이들을 검찰에 송치할 방침이다.임형주 기자