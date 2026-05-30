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상주서 일가족 3명 숨진 채 발견…경찰 조사

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김상화 기자
수정 2026-05-30 16:39
입력 2026-05-30 16:39
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세줄 요약
  • 상주 단독주택서 일가족 3명 숨진 채 발견
  • 50대 부부와 어린 아들, 지인이 먼저 신고
  • 비관 문자메시지 정황 속 경찰 원인 조사
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30일 오전 8시쯤 경북 상주시 화북면 한 단독주택에서 일가족 3명이 숨진 채 발견됐다.

경찰과 소방 당국에 따르면 이들은 50대 부부와 어린 아들 등 일가족으로 현장을 찾은 지인이 발견해 신고했다.

숨진 이들은 평소 신변을 비관한 것으로 알려졌으며 이날도 부부의 비관적인 문자메시지를 받은 지인이 현장을 찾은 것으로 조사됐다.

경찰은 자세한 사망 원인 등을 조사하고 있다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

상주 김상화 기자
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