사회 [속보] 코레일 “30일 첫차 운행 재개…31일 운행 완전 정상화” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/29/20260529500280 URL 복사 댓글 0 김성은 기자 수정 2026-05-29 22:50 입력 2026-05-29 22:50 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 서울 서대문구 서소문 고가차도 일부 붕괴 사고로 다수 열차들의 차량기지 출입이 막힌 가운데 27일 경기 고양시 행신차량기지에 KTX 열차가 멈춰 있다. 2026.5.27. 연합뉴스 [속보] 코레일 “30일 첫차 운행 재개…31일 운행 완전 정상화” 김성은 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 코레일 첫차 운행은 언제 재개되나? 30일 31일