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[속보] 코레일 “30일 첫차 운행 재개…31일 운행 완전 정상화”

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김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-05-29 22:50
입력 2026-05-29 22:50
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서울 서대문구 서소문 고가차도 일부 붕괴 사고로 다수 열차들의 차량기지 출입이 막힌 가운데 27일 경기 고양시 행신차량기지에 KTX 열차가 멈춰 있다. 2026.5.27. 연합뉴스
서울 서대문구 서소문 고가차도 일부 붕괴 사고로 다수 열차들의 차량기지 출입이 막힌 가운데 27일 경기 고양시 행신차량기지에 KTX 열차가 멈춰 있다. 2026.5.27. 연합뉴스


[속보] 코레일 “30일 첫차 운행 재개…31일 운행 완전 정상화”

김성은 기자
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