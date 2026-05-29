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전남대총동창회 ‘용봉인 대상’ 이개호·조성희

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서미애 기자
서미애 기자
수정 2026-05-29 16:43
입력 2026-05-29 16:43
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세줄 요약
  • 수상자 선정, 이개호·조성희 공동 영예
  • 이개호, 농정 발전과 4선 의원 경력 평가
  • 조성희, ICT 산업 개척과 동문 헌신
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‘용봉인 영예대상’ 선정된 이개호(왼쪽) 국회의원과 조성희 싸이버테크 대표이사.
‘용봉인 영예대상’ 선정된 이개호(왼쪽) 국회의원과 조성희 싸이버테크 대표이사.


전남대학교 총동창회는 ‘2026 용봉인 영예대상’ 수상자로 이개호 국회의원과 조성희 싸이버테크(주) 대표이사를 선정했다고 28일 발표했다.

이번 시상은 국가 사회 발전의 기틀을 닦고 모교의 위상을 높인 동문을 기리기 위해 마련됐다.

먼저 이개호 의원은 1981년 전남대 경영학과를 졸업한 뒤 행정고시를 통해 공직에 입문했다.

전남도 행정부지사 등 요직을 두루 거친 그는 제19대부터 제22대까지 내리 당선된 4선 중진 의원으로서, 농림축산식품부 장관을 역임하며 대한민국 농정 발전에 굵직한 족적을 남긴 점을 높게 평가받았다.

공동 수상자인 조성희 대표는 1989년 전남대 법과대학을 졸업하고 1995년 IT 전문 기업인 싸이버테크(주)를 설립해 지역 정보통신 기술산업의 개척자 역할을 해왔다.

호남ICT협의회장과 한국S/W산업협회 광주전남회장직을 수행하며 지역 경제 활성화에 기여한 것은 물론, 제35·36대 전남대학교 총동창회장을 지내며 동문 화합과 모교 발전을 위해 헌신해 왔다.


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한편, 이번 ‘2026 용봉인 영예대상’ 시상식은 오는 6월 8일 전남대학교 용봉홀에서 거행되는 개교 74주년 기념식 행사와 함께 진행될 예정이다.

광주 서미애 기자
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