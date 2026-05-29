울산 아파트서 아내에 흉기 휘두른 50대 투신 추정… 병원 이송해 치료 중

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세줄 요약 울산 아파트서 부부 간 흉기 사건 발생

남편 투신 추정, 아내와 함께 중상 이송

경찰, 혈흔·목격자 진술로 경위 조사

이미지 확대 울산 울주경찰서.

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울산의 한 아파트에서 50대 남편이 아내에게 흉기를 휘두른 뒤 투신한 것으로 추정되는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.29일 울산 울주경찰서와 서울주소방서에 따르면 이날 오전 6시 23분쯤 울주군 범서읍의 한 아파트 앞 길가에서 “여성이 목에 피를 흘린 채 쓰러져 있다”는 행인의 119 신고가 접수됐다.신고를 받고 현장에 출동한 구급대원들은 목 부위를 다친 여성 A씨를 발견한 데 이어 인근 화단에 남성 B씨가 쓰러져 있는 것을 추가로 발견해 급히 병원으로 이송했다. 신원 확인 결과, 이들은 이 아파트에 거주하는 부부 사이인 것으로 밝혀졌다. 현재 두 사람 모두 중상을 입고 병원에서 치료를 받고 있다.경찰은 아파트 3층 자택 내부에서 남편 B씨가 아내 A씨에게 흉기를 휘두르자, A씨가 집 밖으로 도망쳐 나온 것으로 보고 있다. 이후 B씨는 아파트 밖으로 뛰어내린 것으로 추정된다.경찰과 소방 당국은 목격자 진술과 자택 내 혈흔 분석 등을 통해 정확한 범행 동기와 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.울산 박정훈 기자