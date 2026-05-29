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울산 직장인 미팅 ‘유온 로맨틱데이’… 6월 26일 선상 데이트

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박정훈 기자
박정훈 기자
수정 2026-05-29 14:59
입력 2026-05-29 14:59
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울산시, 6월 1일부터 11일까지 신청 접수

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‘유:온(U:ON) 로멘틱데이’ 포스터. 울산시 제공
‘유:온(U:ON) 로멘틱데이’ 포스터. 울산시 제공


울산시가 바쁜 일상으로 인연을 만나기 어려운 지역 미혼남녀들을 위해 특별한 선상 데이트 행사를 마련한다.

시는 직장 생활로 바쁜 미혼남녀들에게 새로운 인연을 만날 기회를 제공하는 ‘유:온(U:ON) 로맨틱데이’를 개최한다고 29일 밝혔다.

올해 첫 행사인 ‘시즌1’은 35~42세(1984~1991년생)를 대상으로 6월 26일 오후 2시부터 진행된다. 울산시티컨벤션에서 시작해 울산태화호 선상 데이트로 이어지며, 레크리에이션과 1대 1 대화, 조별 게임 등 친밀감을 쌓을 수 있는 프로그램이 마련된다. 10월에는 27~34세 대상의 시즌2 행사가 열린다.

참가 대상은 울산 미혼 직장인과 자영업자다. 경주와 포항 거주자도 울산 소재 직장에 재직 중이면 신청할 수 있다.

올해부터 참가 연령을 27~42세로 확대했으며, 공감대 형성을 위해 회차를 나누어 운영한다. 각 회차는 깊이 있는 교류를 위해 남녀 각 20명씩, 총 40명 소수 정예로 진행된다.

신청은 6월 1일부터 11일까지 울산시 누리집을 확인한 후 네이버 폼으로 접수하면 된다. 최종 참가자는 추첨을 통해 선정되며 결과는 6월 19일 문자로 통보된다.



시 관계자는 “바쁜 미혼남녀들에게 이번 행사가 새로운 설렘이 되길 바란다”며 “앞으로도 시민이 체감할 실효성 있는 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.

울산 박정훈 기자
세줄 요약
  • 울산시, 미혼남녀 선상 데이트 행사 마련
  • 6월 26일 시즌1, 35~42세 40명 대상 진행
  • 울산시티컨벤션·태화호, 교류 프로그램 구성
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