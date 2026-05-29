사전투표 첫날, 길게 늘어선 대기 줄

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-05-29 13:06
입력 2026-05-29 13:06
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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 대기하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 대기하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자


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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 대기하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 대기하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자


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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자


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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자
제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자


제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다.

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