사회 사전투표 첫날, 길게 늘어선 대기 줄 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/29/20260529500127 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-29 13:06 입력 2026-05-29 13:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 대기하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 대기하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.5.29 이지훈 기자 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 종로1·2·3·4가동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 기사에서 언급된 선거는 몇 번째 전국동시지방선거인가? 제8회 제9회