“도시재생 사후관리가 관건”…강원연구원 유형별 모델 제시

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이영주 박사 “인프라·주민 역량·거버넌스 활용해야”

이미지 확대 강원연구원 이영주 연구위원이 발간한 보고서 ‘정책톡톡’. 강원연구원 제공

세줄 요약 도시재생 사후관리 강화 필요성 제기

조례 제정 지자체 39곳, 제도 미비 지적

마을공동체·경제·관계인구형 모델 제시

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전국 각지에서 벌어지고 있는 도시재생사업의 효과를 높이기 위해 사후관리를 강화해야 한다는 주장이 나왔다.이영주 강원연구원 연구위원은 이같은 내용을 담은 연구보고서 ‘정책톡톡’을 최근 발간했다고 30일 밝혔다. 이 연구위원은 보고서에서 “사후관리의 핵심 목표는 대상지의 지속성 확보다”며 “도시재생의 자산인 거점 시설, 주민 역량, 거버넌스 활용책을 모색해야 한다”고 강조했다.그는 도시재생사업 사후관리를 위한 조례를 제정한 지방자치단체가 39곳에 불과한 점을 지적하며 “도시재생사업 완료 이후 유형화를 통한 발전모델을 제시할 필요성이 높아졌다”고 설명했다.그러면서 마을공동체 중심형, 지역경제 활력형, 관계인구 형성형 사후관리안을 제시했다. 마을공동체 중심형은 마을시설 매니저 운영, 생활기술 교육 등을 통해 주민들의 행복 지수를 높이는 데 초점을 맞추고 있다. 지역경제 활력형은 상인 교육과 멘토링·컨설팅, 미니 축제 개최 등을 통해 상권을 활성화하는 것이 핵심이다. 관계인구 형성형은 거점시설을 게스트하우스, 관계인구 입문자 캠프 등으로 활용해 인구 유입을 늘리는 방식이다.이 연구위원은 “각 도시재생사업 완료지에 대한 유형별 접근을 통해 사후관리 목표와 방향을 설정하는 것이 무엇보다 중요하다”고 말했다.춘천 김정호 기자