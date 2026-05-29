충북지역 과수화상병 전년보다 피해 커지나...2주만에 24곳 확진

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세줄 요약 충북 과수화상병 2주 만에 24농가 확진

전국 피해 절반가량이 충북에 집중

농업기술원 긴급 회의·예찰 강화

이미지 확대 농정당국 방역요원들이 과수화상병 방역활동을 벌이고 있다. 충북도 제공.

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충북 지역 과수화상병 확산세가 심상치 않아 방역 당국에 비상이 걸렸다.29일 충북도에 따르면 전날 기준 올 들어 도내 과수화상병 발생 농가는 총 24곳이다. 피해 면적은 11.77㏊다.지역별로는 청주 10농가, 충주 5농가, 음성 4농가, 보은 2농가, 괴산·제천·진천 각각 1농가다. 지난해 같은 기간 대비 농가 수는 2곳, 피해 면적은 4.25㏊ 많다.충북의 피해 상황은 전국에서 가장 심각하다.전국적으로 충북을 비롯해 경기, 강원, 충남, 전북 등에서 총 47농가(22.20㏊)가 과수화상병 확진 판정을 받았는데 농가 수와 피해 면적 모두 절반가량이 충북이다.상황이 이렇자 충북농업기술원은 과수화상병 긴급 현안 대응 회의를 갖는 등 비상 체제에 돌입했다.농업기술원은 과수화상병 조기 발견과 신속한 현장 대응을 위해 발생 지역과 인접 지역에 대한 집중 예찰을 강화하기로 했다. 농가 대상 예방 수칙 홍보와 현장 기술 지원도 확대할 방침이다.과수화상병은 사과, 배 등에서 주로 발생한다. 잎과 꽃, 가지, 줄기, 과일 등이 불에 탄 것처럼 붉은 갈색 또는 검은색으로 변하며 말라 죽는다.1793년 미국에서 처음 보고됐고, 국내에선 2015년 경기 안성의 배 농장이 첫 사례다. 치료제는 아직 없으며 정확한 원인도 규명되지 않았다.발생 농가 매몰 여부는 감염된 나무 비율에 따라 결정된다. 감염된 나무 비율이 5% 미만이면 감염 나무 제거 또는 부분 폐원, 5%~10% 사이는 방역관 판단에 따라 전체 폐원 또는 부분 폐원 또는 감염 나무 제거, 10% 이상은 전체 폐원이다. 지난해까지는 5% 이상이면 전체 폐원 대상이었다. 매몰 기준 완화는 과수 산업 위축이 우려된다는 지적에 따른 것이다.충북 지역 과수화상병 피해 규모는 2022년 88농가 39.40㏊, 2023년 90농가 38.50㏊, 2024년 63농가 28㏊다. 지난해는 65개 농가 22.70㏊다.청주 남인우 기자