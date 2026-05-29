“스트레스 풀려고”…새총으로 이웃집에 쇠구슬 쏜 60대 입건

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세줄 요약 새총으로 쇠구슬 쏴 이웃집 파손

부산 수영구 60대 남성 특수재물손괴 입건

주민 불안 속 경찰 잠복 검거

이미지 확대 서울신문 DB.

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새총으로 쇠구슬을 쏴 이웃집 외벽 등을 파손한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.부산 수영경찰서는 특수재물손괴 혐의로 60대 A씨를 입건해 조사하고 있다고 29일 밝혔다.A씨는 지난달 중순부터 한 달 동안 수영구에 있는 자신의 집에서 창문을 열고 이웃집들을 향해 쇠구슬을 새총으로 발사한 혐의를 받는다.이 때문에 주변 집 4곳의 창문과 외벽 등이 파손됐다. 피해 가구의 외벽에는 쇠구슬에 맞은 흔적으로 보이는 원형 파손 자국이 있고, 심지어 구멍이 나기도 했다.정체를 알 수 없는 쇠구슬이 날아드는 일이 반복되면서 주민들은 큰 불안감을 호소했다.이에 경찰은 잠복 끝에 A씨를 붙잡았다. A씨는 외국 온라인 쇼핑몰에서 새총과 쇠구슬을 구입해 이런 일을 벌인 것으로 조사됐다. A씨는 경찰 조사에서 “스트레스를 풀려고 했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.부산 정철욱 기자