‘잇단 침하 내성차도, 통행 안전 위협 땅꺼짐 희박’…부산시 점검 결과

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세줄 요약 내성지하차도 잇단 침하, 부산시 정밀점검 발표

대규모 땅꺼짐 가능성 희박, 압축 침하 진단

3D 레이저 스캐닝 주 2회로 강화, 변위 추적

이미지 확대 침하로 진입이 통제된 부산 내성지하차도 입구

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부산시는 만덕센텀고속화도로 공사 인근 구간인 내성지하차도의 잇단 침하와 관련 “통행 차량 안전을 위협하는 규모의 땅 꺼짐 같은 사고가 발생할 가능성은 희박한 것으로 확인됐다”라고 29일 밝혔다.시는 이날 전문가 그룹 합동 정밀현장점검 결과를 발표하면서 “해당 현장은 굴착 후 되메우기 과정에서 불균질한 상태로 다진 지반이 시간이 지나면서 단순히 압축되어 생기는 ‘압축(잔류) 침하’ 현상으로 진단됐다”고 전했다.내성지하차도에서는 지난 4월 5일 지반 침하 현상 발생에 이어 지난 17일에도 침하 현상이 발견돼 차량 통행 제한 등의 조치가 취해졌었다.시는 “앞서 실시된 국토안전관리원 지반관통레이더(GPR) 탐사 및 상세 조사에서도 만덕센텀고속화도로 공사 영향 범위 내 공동(동공) 의심 구간은 없다라는 진단이 나왔었다“고 덧붙였다.시는 시민 불안 해소 차원에서 내성지하차도 포장면 변위 등의 확인을 위한 상부 3차원(3D) 레이저 스캐닝 계측을 기존 주 1회에서 주 2회(격일 수준)로 강화해 미세 변이량을 추적 관리하기로 했다.김경덕 시장 권한대행은 “미세한 징후라도 선제적으로 포착하고, 시민이 불안감을 느끼지 않도록 도로 안전 관리에 총력을 다하겠다”라고 전했다.부산 신정훈 기자