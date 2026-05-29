충북 주요 인구지표 전국서 상위권...합계출산율 등 증가

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세줄 요약 합계출산율 1.14명, 전국 3위 기록

출생아 2446명, 전년 대비 15.9% 증가

혼인 1935건, 최근 8년 중 최대치

이미지 확대 충북도청.

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충북도의 주요 인구 지표가 뚜렷한 회복세를 보이며 전국 상위권을 달리고 있다.29일 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 3월 인구동향’에 따르면 충북의 1분기 합계출산율이 1.14명을 기록했다. 전남(1.30명), 세종(1.22명)에 이어 전국에서 세 번째로 높다.충북의 합계출산율이 회복되고 있다는 점도 눈에 띈다. 2022년 0.87명까지 감소하더니 2024년 0.88명, 2025년 0.96명을 거쳐 올해 1분기에 1.14명까지 상승했다.합계출산율은 여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수다.올해 1분기 충북지역 출생아 수는 2446명으로 지난해 같은 기간 대비 336명(15.90%) 증가했다. 이는 1분기 기준 2019년(2607명) 이후 가장 많은 출생아 수다. 증가율은 전국 평균(14.80%)보다 1.10%포인트 높은 수준으로 전국에서 4위다.출생 증가의 선행지표인 혼인 건수 역시 올해 1분기 1935건을 기록해 전년 동기 대비 8.30% 증가했다. 이는 1분기 기준으로 최근 8년 동안 가장 많다. 혼인 건수 증가율은 전국 2위다.도 관계자는 “결혼과 출산에 대한 긍정적 인식 변화와 도의 인구정책이 시너지효과를 내고 있는 것 같다”며 “출산율 증가 흐름을 이어갈 수 있도록 저출생 대응 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.청주 남인우 기자