서소문고가 철거에 2호선 홍대입구~을지로입구 막차 단축·첫차 지연

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“지하 구조물 이상 확인”…새벽 대체 버스 17대 투입

이미지 확대 긴급철거 앞둔 서소문 고가차도 서울시가 교량 철거 작업 중 상판 붕괴 사고가 난 서대문구 서소문 고가차도에 대해 철거 작업에 들어갈 예정인 가운데 28일 사고 현장 주변이 통제되고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 서소문고가 철거 재개에 따른 2호선 운행 조정

홍대입구~을지로입구 막차 1시간 앞당김

29일 첫차 오전 6시30분부터 운행

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서울교통공사는 최근 붕괴 사고가 발생한 서소문 고가차도 철거 공사 재개에 따라 2호선 홍대입구역∼을지로입구역 구간 열차는 29일 첫차 운행을 오전 6시 30분부터 시작한다고 28일 밝혔다. 28일 막차는 1시간을 앞당기기로 했다.이에 따라 2호선 홍대입구역과 을지로입구역 구간 사이 열차는 밤 12시 운행을 종료한다. 다만 구조물 철거공사 진행 정도에 따라 운행 재개 시간은 유동적이다.해당 구간에는 대체 교통수단으로 28일 야간 대체버스 12대가 투입되고, 29일 오전에는 대체버스 17대가 투입된다.서울시는 고용노동부 서울서부지청으로부터 작업계획을 조건부 승인을 받았다. 이에 29일 0시(28일 밤 12시)부터 상판이 무너진 서소문 고가차도 긴급 철거를 시작한다. 마무리 작업까지는 약 29시간이 소요될 것으로 보인다.공사 관계자는 “서소문 고가 철거 작업에 따른 지하 구조물의 이상을 확인하기 위해 불가피하게 열차 운행 중지를 결정했다”며 “신속하게 안전 점검을 마칠 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.김주연 기자