공사 수주 대가로 뒷돈 거래…금산사 전 주지 구속 기소

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 금산사 전 주지, 공사 수주 대가 뒷돈 혐의

차명 건설회사 통해 사찰 공사 수주 시도

현 주지에게 1억원 전달 혐의로 구속기소

이미지 확대 전주지방검찰청사.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

건설업체를 운영하며 사찰 공사를 따내기 위해 사찰 관계자에게 금품을 제공한 혐의를 받는 대한불교조계종 제17교구 본사 금산사의 전 주지가 재판에 넘겨졌다.전주지검 형사3부(부장 장태형)는 업무상 횡령 및 배임증재 혐의로 금산사 전 주지인 A씨를 구속기소 했다고 28일 밝혔다.A씨는 친인척 명의로 차명 건설회사를 차린 뒤, 국고보조금을 지원받는 사찰 관련 공사를 수주하는 대가로 금산사 현 주지인 B씨에게 1억원을 건넨 혐의를 받는다.이번 사건은 지난해 10월 참여불교재가연대 교단자정센터가 고발장을 접수하면서 불거졌다.경찰은 금산사·군산 은적사 및 군산의 한 건설회사를 압수수색하는 등 수사를 진행했다.이어 A씨와 B씨에 대한 조사를 마치고 사건을 검찰에 넘겼다.검찰 관계자는 “피고인이 죄에 상응하는 처벌을 받을 수 있도록 공소 유지에 최선을 다하겠다”고 말했다.설정욱 기자