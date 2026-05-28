고유가 지원금 신청률 90% 돌파, 5.7조 지급… 대구 92% 최고

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2차 지원금 신청 시작 11일 만에 3232만명 넘어

이미지 확대 소득 하위 70% 2차 고유가 피해 지원금 신청이 시작된 지난 18일 서울 마포구 망원시장에 피해지원금 사용 안내문이 붙어 있다. 2026.5.18 도준석 전문기자

이미지 확대 이어지는 고유가 고유가가 이어지고 있는 지난 19일 서울 구로구의 한 주유소. 연합뉴스

세줄 요약 누적 신청률 90.1% 돌파, 3238만명 신청

누적 지급액 5조6737억원, 2차 89.5% 신청

대구·대전 최고, 제주는 전국 최저

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중동 전쟁에 따른 민생 경제 회복을 위한 정부의 고유가 피해지원금 누적 신청률이 90%를 돌파했다. 2차 고유가 피해지원금 신청이 시작된 지 11일 만이다.28일 행정안전부에 따르면 이날 오후 12시 기준 1·2차 고유가 피해지원금 신청자는 총 3238만 3318명으로 집계됐다. 전체 지급 대상자(3592만 9596명)의 90.1% 수준이다. 누적 지급액은 총 5조 6737억원이다.기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등을 대상으로 한 1차 지원금은 총 312만 5000명이 신청해 신청률 96.7%를 기록했다. 지급액은 1조 7745억원이다.지난 18일부터 신청을 받는 2차 지원금은 총 2925만 8000명이 신청해 신청률 89.5%로, 3조 8992억원이 지급됐다. 2차 지원금은 소득 하위 70% 국민을 대상으로 지급하고 있다. 1차 지원금을 미처 신청하지 못한 대상자도 지난 18일부터 함께 신청할 수 있다.지역별로는 대구가 92.2%로 가장 신청률이 높았다. 이어 대전(92.2%), 세종(92%), 부산(91.6%) 순이었다. 제주는 전국에서 가장 낮은 88.5%를 기록했다. 서울은 88.6%, 경기는 89.1%였다.지원금 수령 방식은 신용·체크카드가 2209만 211명으로 가장 많았다. 지역사랑상품권 모바일·카드형 533만 4402명, 선불카드 440만 6885명, 지역사랑상품권 지류형 55만 1820명이 뒤를 이었다.세종 강주리 기자