청라하늘대교서 작업자 바다로 추락…해경, 13분 만에 구조

세줄 요약 청라하늘대교 보행데크 작업 중 추락

동료 줄사다리로 버티며 구조 대기

해경, 신고 13분 만에 신속 구조

이미지 확대 해경이 바다에 빠진 작업자를 구조하고 있다. 인천해양경찰서 제공

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인천 청라하늘대교에서 작업을 하던 중 바다에 추락한 60대 남성이 해경의 발 빠른 대처로 무사히 구조됐다.인천해양경찰서는 28일 오전 청라하늘대교 인근 해상에 추락한 60대 남성 작업자 A씨를 신속하게 구조했다고 밝혔다.A씨는 이날 오전 8시 34분쯤 청라하늘대교 친수공간인 보행데크에서 철근 정리작업을 하던 중 7~8m 아래 바다로 추락했다. 목숨이 위태로운 상황에서 A씨는 같이 작업을 하던 동료가 던져준 줄사다리를 붙잡아 간신히 버티고 있었다.신고를 접수한 해경은 경비함정을 현장에 급파, 바다에 빠진 채 줄사다리에 의지하고 있던 A씨를 무사히 구조했다. 해경이 구조를 완료한 시간은 신고 접수 13분 만이다.A씨는 약간의 저체온증을 호소했으나 건강 상태는 양호한 것으로 확인됐다. 해경은 A씨를 전용부두로 이송한 뒤 119구급대에 인계했다.박대중 구조대장은 “A씨가 구명조끼를 착용하고 있어 해상에서 버틸 수 있었다”며 “신속하게 구조해 다행”이라고 말했다.강남주 기자