부산시, 글로벌 K-POP 관광도시 홍보 추진

세줄 요약 BTS·부산원아시아페스티벌 연계 관광 홍보 추진

‘INTO K-POP, INTO BUSAN’ 메시지로 도시 매력 확장

미식·야경·바다·로컬 콘텐츠 체험 유도

이미지 확대 부산시 INTO K-POP, INTO BUSAN 홍보 프로모션 부산시는 6월 부산에서 열리는 대형 케이팝 공연 계기로 미식·관광·로컬 콘텐츠를 즐길 수 있도록 ‘INTO K-POP, INTO BUSAN’을 핵심 메시지로 본격적인 홍보에 나선다. 부산시 제공

이미지 확대 대선 K-POP 홍보 에디션 대선, INTO K-POP, INTO BUSAN 슬로건을 적용한 ‘대선 K-POP 홍보 에디션’ 100만병 한정 출시. 부산시 제공

이미지 확대 동백전 관광상품권 디자인 BNK부산은행, 동백전 관광상품권 특별판 제작. 부산시 제공

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부산시는 BTS 공연 등 6월 부산에서 열리는 대형 케이팝 공연을 계기로 국내외 팬들이 공연 관람에 그치지 않고 부산의 미식·관광·로컬 콘텐츠를 즐길 수 있도록 ‘글로벌 케이팝 관광도시 홍보’를 추진한다고 28일 밝혔다.‘방탄소년단 월드투어 아리랑 IN 부산’(6월 12~13일)과 ‘부산원아시아페스티벌’(6월 27~28일)과 연계한 이번 홍보의 메시지는 홍보 메시지는 ‘INTO K-POP, INTO BUSAN’.K-POP을 즐기기 위해 부산을 찾은 팬들이 공연의 감동을 부산의 바다·야경·미식·축제·로컬 콘텐츠 등 다양한 도시 경험으로 자연스럽게 확장한다는 의미를 담고 있다.시는 이 메시지를 관문 환대 홍보, 미식 관광 이벤트, 온라인 콘텐츠, 현장 라이브, 지역 브랜드 협업, 관광상품권 디자인, 특별굿즈 등 다양한 홍보 전반에 적용해 부산 곳곳에서 도시의 매력과 환대를 체감할 수 있도록 할 계획이다.이번 홍보는 지역기업과 공공기관 등이 함께 참여하는 민관 협업형 도시 브랜딩으로 추진된다.민관 협업형 도시 브랜딩의 하나로 대선주조는 27일 ‘INTO K-POP, INTO BUSAN’ 슬로건을 적용한 ‘대선 K-POP 홍보 에디션’ 100만병을 한정 출시해 공동 홍보에 나섰다.BNK부산은행은 동백전 관광상품권 특별판을 제작하고, 구매자를 대상으로 특별굿즈를 증정한다. 동백전 관광상품권은 부산 방문 관광객이 지역 내 동백전 가맹점에서 사용할 수 있는 지역화폐이다.오미경 시 대변인은 “부산을 방문하는 팬들이 따뜻한 환대 속에서 부산의 매력을 자연스럽게 느끼고, 다시 찾고 싶은 도시로 기억할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”라고 전했다.부산 신정훈 기자