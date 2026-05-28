“딸 태어난 뒤 마음 쓰여”…보육원 아이들에 ‘고기’ 대접한 사장님 ‘감동 사연’

세줄 요약 딸 출생 계기로 보육원 아이들 초대, 고기 대접

아이들 환한 미소와 감사 인사에 사장 감동

작은 나눔이 큰 울림 됐다는 사연 확산

이미지 확대 경남 진주에서 고깃집을 운영 중인 사장님이 딸이 태어난 기념으로 보육원 아이들을 초대해 음식을 대접했다. 인스타그램 캡처

이미지 확대 A씨에게 고기 쌈을 싸서 건네는 아이의 모습. 인스타그램 캡처

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딸이 태어난 기념으로 보육원 아이들을 초대해 음식을 대접한 고깃집 사장님의 사연이 감동을 안기고 있다.경남 진주에서 고깃집을 운영 중인 A씨는 지난 20일 소셜미디어(SNS)에 “최근 가게로 보육원 아이들을 초대했다”는 사연과 함께 사진을 공개했다.A씨는 “지난 1월 2일 제 딸이 태어났다”며 “아직 세상에 나온 지 얼마 되지 않은 아이를 보며 문득 ‘부모의 품이 없는 아이들은 얼마나 외로울까’라는 생각이 들었다”고 운을 뗐다.이어 “그 생각이 계속 마음에 남아 아내와 이야기를 나누게 되었고 ‘거창하지 않아도 좋으니 따뜻한 밥 한 끼라도 나누자’는 작은 마음 하나로 시작하게 됐다”며 “넉넉하지 못한 형편인데도 아내가 선뜻 동의해줘 고마웠다”고 전했다.A씨는 진주시청에 연락해 “어려운 아이들에게 식사를 대접하고 싶다”는 뜻을 전했다. 그 인연으로 A씨는 진주 평거동에 있는 진주기독육아원을 알게 됐고, 지난 19일 28명의 아이들과 8명의 선생님을 가게로 초대했다.A씨는 “아이들은 고기가 익어가길 기다리며 설레는 눈빛을 보였고, 한 점 한 점 먹을 때마다 환하게 웃었다”며 “식사가 끝난 뒤 (아이들은) ‘사장님 너무 맛있었어요’, ‘사장님 잘 먹었습니다. 감사합니다’라고 말해줬다”고 전했다.특히 그중 한 아이는 정성스럽게 쌈을 싸 A씨에게 건네기까지 했다. A씨는 “(아이가) 사랑스럽게 ‘사장님, 이거 드세요’라며 제게 쌈을 건네줬다”며 “작은 손으로 건네받은 쌈 하나가 왜 그렇게 크게 느껴지던지 결국 참지 못하고 감동의 눈물이 났다”고 밝혔다.A씨는 “아직은 부모의 사랑을 더 많이 받고 품 안에서 보호받아야 할 나이의 아이들인데 그 아이들이 보여준 밝은 미소와 따뜻한 인사는 오히려 제 마음을 더 깊이 울렸다”며 “제가 무언가를 해준 것이 아니라 오히려 더 큰 마음을 받은 하루였다”고 말했다.그러면서 “이 글은 자랑이 아니다”라고 강조했다. 그는 “우리가 살아가는 이 세상 어딘가에는 여전히 작은 관심과 손길을 기다리는 아이들이 있다는 걸 함께 느꼈으면 한다. 제가 해본 결과 꼭 큰 것이 아니어도 괜찮다. 따뜻한 식사 한 끼, 잠깐의 관심, 작은 나눔 하나가 그 아이들에게는 평생 잊지 못할 기억이 될 수 있다”면서 “부디 이 마음이 더 많은 곳으로 이어져 많은 분이 아이들을 도와주며 세상이 조금 더 따뜻해지길 바란다”고 덧붙였다.A씨가 공개한 사진에는 가게 간판 앞에서 사진을 찍는 아이들의 모습이 담겼다. A씨는 자신에게 쌈을 싸주는 아이 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV 영상 캡처 사진도 공개했다.사연을 본 네티즌들은 “세상이 따뜻해지는 이유는 사장님 같은 마음씨가 좋은 사람이 있기 때문이다”, “가족들과 밥 먹으러 가겠다”, “사장님 복 받으세요”, “돈쭐 내러 가자” 등의 댓글을 남기며 감동했다.김민지 기자