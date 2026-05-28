부산시, 남해고속도 가락 출퇴근 통행료 지원…도공 할인 감안하면 통행료 사실상 0원

세줄 요약 출퇴근 시간대 가락요금소~서부산 나들목 지원

부산시민·부산 소재 법인 차량 대상 확대

도로공사 할인분 제외 잔액 시가 부담

이미지 확대 가락요금소 통행료 지원 안내 부산시 6월 1일부터 가락요금소 출퇴근 시간대 통행료 지원. 부산시 제공

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부산시와 부산시설공단은 서부산권 이동 편의를 높이고자 6월 1일부터 평일 출퇴근 시간대에 남해고속도로 제2지선 가락요금소에서 서부산 나들목 구간 통행료 지원을 시행한다고 28일 밝혔다.지원 대상은 부산시민이 소유하거나 임차한 차량, 사업장이 부산시에 소재한 법인‧단체가 소유 또는 임차한 차량이다.지원 대상 차량이 평일 출근 시간인 오전 6시부터 9시, 퇴근 시간인 오후 5시부터 8시 사이에 해당 구간을 통과하면 통행료를 지원받을 수 있다.한국도로공사가 추진 중인 출퇴근 시간 통행료 할인 금액 외 잔여 금액을 시가 지원하게 되면, 오전 6시부터 9시, 오후 5시부터 8시까지 이용자가 부담해야 하는 통행료는 사실상 없다.통행료를 지원받으려면 6월 1일부터 오픈되는 통행료 지원 시스템(busanway.bisco.or.kr)에 접속해 하이패스카드 정보를 입력하고 부산시설공단 승인을 거쳐 회원가입을 완료해야 한다.부산 신정훈 기자