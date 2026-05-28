부산 착한가격업소 ‘착한 플러스(+) 동백전’ 6월 시행…최대 15% 환급 혜택

세줄 요약 6월 착한 플러스 동백전 시행 발표

착한가격업소 결제 시 5% 추가 환급

최대 15% 혜택으로 이용 확대 기대

이미지 확대 착한 플러스(+)동백전 부산 착한가격업소 ‘착한 플러스(+)동백전’ 6월 시행. 부산시 제공

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부산시는 물가안정에 동참하는 착한가격업소 소상공인을 지원하기 위해 ‘착한 플러스(+) 동백전’(착한가격업소 추가 캐시백 지원)을 6월부터 시행한다고 28일 밝혔다.이번 사업은 시민이 착한가격업소에서 동백전으로 결제할 경우 기본 캐시백에 더해 결제금액의 5%를 추가로 환급해 주는 제도로, 시 지정 착한가격업소를 이용하면 추가 캐시백이 더해져 시민들은 최대 15%의 혜택을 받을 수 있다.현재 동백전 기본 캐시백은 매출액 10억원 이하 가맹점 10%, 매출액 10억~30억원 이하 가맹점 8%이다.시는 이번 추가 캐시백 지원을 통해 시민들의 착한가격업소 이용을 확대하고, 참여 업소의 매출 증대로 이어지는 소비 선순환 구조를 만들어 자발적인 물가안정 분위기를 확산해 나간다는 계획이다.김봉철 시 디지털경제실장은 “착한 플러스(+) 동백전 시행이 지역경제 활력을 위한 마중물이 되길 바란다”라고 전했다한편, 부산지역의 경우 올해 1분기에만 착한가격업소 지정업소가 250곳 증가하는 등 전국 최고 수준의 확대 성과를 거두고 있다. 이는 같은 기간 서울 27곳, 대전 10곳 증가 등 주요 대도시와 비교해도 큰 폭의 증가세이며, 기타 시도의 평균 증가 폭을 크게 웃도는 수준이다.부산 신정훈 기자