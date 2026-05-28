분당중앙과학고, 지역인재 20명 선발 확정

2027년 3월 개교 예정…AI 중심 융합교육 운영

전국 과학고 중 드문 ‘지역인재 우선 선발’ 도입

이미지 확대 가칭 분당중앙과학고 조감도

세줄 요약 신입생 100명 중 20명 성남지역 우선 선발

AI 중심 융합교육과 5개 학급 체제 운영

성남시, 개교 지원과 설명회 개최 예정

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 성남시는 내년 3월 개교 예정인 ‘분당중앙과학고등학교’가 신입생 모집 정원의 20%를 성남지역 학생으로 선발한다고 28일 밝혔다.분당중앙고가 공개한 2027학년도 입학전형에 따르면 신입생 정원은 일반전형 80명, 사회통합전형 20명 등 총 100명이다. 이 가운데 일반전형 인원의 최대 20%인 20명을 성남지역 학생으로 우선 선발한다. 지원 대상은 원서 접수 시작 전날인 8월 23일 기준으로 가족 모두가 성남시에 주민등록을 두고 실제 거주 중인 지역 내 중학교 졸업예정자다.분당중앙과학고는 인공지능(AI) 중심 융합 교육과정을 운영하며, 학급당 20명씩 총 5개 학급 체제로 운영될 예정이다. 학교 측은 오는 7월 4일 오전 10시 교내 체육관에서 ‘2027학년도 과학고 입학설명회’를 개최할 계획이다. 성남시는 과학고 전환과 개교 지원을 위해 지난해 관련 조례를 개정했으며, 학교 인근 시유지 제공과 함께 기숙사 및 연구동 신축, 본관 리모델링 등을 지원하고 있다.한편 전국 22개 과학고 가운데 지역인재 선발 제도를 운영하는 곳은 경기형 미래 과학고 3곳뿐이다. 가칭, 분당중앙과학고와 부천과학고는 20%, 경기북과학고는 10% 비율로 지역 학생을 선발한다.성남시 관계자는 “성남의 우수 학생들이 지역 내에서 최고 수준의 과학 교육을 받을 수 있는 기반이 마련됐다”며 “미래 과학 인재 양성을 위해 행정·재정 지원을 지속하겠다”고 말했다.한상봉 기자