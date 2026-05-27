여주 도자기축제 경품 ‘중국산 저가 달항아리’ 논란

재단 “매우 부적절”… 검수 강화·재발 방지 약속

이미지 확대 여주도자기축제 SNS 경품으로 지급된 중국산 저가 도자기(왼쪽)와 이벤트 홍보물 [뉴스1]

이미지 확대 지난 1일 부터 열흘간 신륵사 관광지 일대에서 열린 여주도자기축제 알림 포스타

세줄 요약 경품 중국산 달항아리 지급 논란 확산

재단·대행사 원산지 검수 부족 인정 사과

재발 방지 위한 관리·검수 강화 약속

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국내 대표 도자기 축제 중 하나인 여주도자기축제에서 이벤트 경품으로 중국산 저가 도자기를 지급해 논란이 일자 여주세종문화관광재단과 이벤트 대행사인 더브리즈 가 공식 사과했다.재단은 27일 사과문을 통해 “최근 진행된 ‘여주도자기축제 SNS 인증샷 이벤트’ 경품과 관련해 시민과 관람객 여러분께 우려와 걱정을 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”고 밝혔다.논란은 최근 한 여행 크리에이터가 SNS를 통해 이벤트 당첨 경품으로 받은 ‘미니 달항아리’에 ‘Made in China’ 스티커가 붙어 있었다고 공개하면서 시작됐다. 해당 게시물은 온라인 커뮤니티와 SNS 등을 통해 빠르게 확산됐다.재단에 따르면 이벤트 운영을 맡은 대행사가 온라인 판매처를 통해 개당 6500원의 중국산 도자기 제품 2점을 구매해 당첨자에게 발송했으며, 이 과정에서 원산지와 품질 등에 대한 충분한 검수 절차가 이뤄지지 않았다.재단은 “여주도자기축제는 여주의 도자 문화를 알리고 지역 도예인과 도자산업의 가치를 함께 나누기 위한 축제”라며 “축제 이름으로 진행된 이벤트에서 중국산 저가 제품이 경품으로 지급된 것은 매우 부적절한 일이었다”고 밝혔다.이순열 재단 이사장은 “축제 운영 전반을 관리·감독하는 기관의 책임자로서 시민과 관람객 여러분께 다시 한번 깊이 사과드린다”며 “재발 방지를 위해 운영 관리와 검수 절차를 더욱 꼼꼼히 챙기겠다”고 말했다. 대행사인 더브리즈 측도 별도 사과문을 내고 “축제의 상징성과 지역 문화에 대한 이해와 책임 의식이 부족했다”며 “원산지·품질 사전 검수 체계를 강화하고 민원 응대 기준도 개선하겠다”고 밝혔다.한상봉 기자