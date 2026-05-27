광주은행 ‘25조 통합금고’ 법정 공방 예고

정일선 행장 “지역농협 점포 합산은 명백한 불공정“

농협 “도서·산간 금융 접근성 반영해야”…경쟁 격화

이미지 확대 광주은행 정일선 행장이 27일 광주은행 본점에서 금고 지정 평가와 관련한 본안 소송 방침을 밝히고 있다.

세줄 요약 광주은행, 지역농협 실적 합산 평가에 반발

25조 원 본 금고 선정 둘러싼 법정 공방 예고

조례·평가 기준이 향후 승부 가를 핵심 변수

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전남·광주 통합특별시의 첫 금고 선정을 둘러싼 금융권 갈등이 결국 법정 공방으로 비화됐다.지역 대표 금융기관인 광주은행이 금고 지정 평가 기준의 공정성 문제를 정면으로 제기하며 법적 대응에 나서면서, 향후 연간 25조 원 규모의 ‘본 금고’ 유치를 둘러싼 은행권 경쟁도 한층 격화될 전망이다.정일선 광주은행 행장은 27일 광주은행 본점에서 기자회견을 열고 “NH농협은행과 지역농협(단위농협)은 엄연히 별개의 법인인데도 금고 지정 평가 과정에서 지역농협 점포 수와 실적을 합산 반영한 것은 명백히 부당하다”며 법원에 본안 소송을 제기하겠다고 밝혔다.광주은행 측은 이번 소송이 당장 금고 선정 결과를 뒤집기 위한 목적은 아니라고 선을 그었다.앞서 지난 22일 열린 통합특별시 금고지정심의위원회에서는 심의위원 11명이 표결을 실시해 7대 4로 지역농협 실적을 평가 항목에 포함하기로 결정했다. 광주은행은 이에 대한 가처분 신청은 제기하지 않기로 했지만, 향후 본 금고 선정 과정에서 같은 기준이 반복 적용되는 것을 차단하겠다는 입장이다.이번 논란의 핵심은 ‘점포 수’다.현재 광주·전남 지역 점포 수는 광주은행이 126곳, NH농협은행이 93곳 수준이다. 그러나 평가 과정에서 지역농협 점포 580여 곳이 포함되면서 농협 측 점포 수는 단숨에 673곳으로 늘어나게 된다. 광주은행으로서는 사실상 승패를 좌우할 결정적 평가 요소가 특정 금융기관에 유리하게 작용했다는 판단이다.광주은행 내부에서는 “처음부터 승부가 기울어진 운동장이었다”는 위기감도 감지된다. 특히 통합특별시 출범 이후 지역 자금 운용의 상징성과 공공 금융 영향력이 커지는 상황에서, 금고 운영권을 둘러싼 경쟁은 단순 수익 사업 이상의 의미를 갖는다는 분석이 나온다.반면 농협 측은 이날 별도 입장문을 통해 “전남은 도서·산간 지역 비중이 높은 지역 특성을 가진 만큼 단순 입찰 논리보다 주민 금융 접근성과 현장 행정 지원 역량이 중요하다”며 “지역농협 네트워크를 포함한 실질적 서비스 역량이 평가돼야 한다”고 주장했다.이번에 선정된 금고는 오는 7월 1일 통합특별시 출범 이후 올해 말까지 6개월간 한시적으로 운영된다. 제1금고는 NH농협은행이, 제2금고는 광주은행이 각각 맡는다.금융권의 승부처는 올 하반기 진행될 ‘본 금고’ 선정이다.2027년부터 4년간 운영되는 본 금고는 정부 추가 지원 예산 등을 포함해 연간 약 25조 원 규모의 자금을 관리하게 된다. 지역 금융권에서는 사실상 통합특별시 시대의 주도 금융기관 위상을 결정짓는 상징적 사업으로 받아들이고 있다.광주특별시는 오는 10월께 본 금고 지정 공고를 내고 본격적인 선정 절차에 착수할 계획이다. 특히 통합특별시 의회 출범 이후 제정될 ‘금고 지정 조례’에 지역농협 실적 반영 여부가 어떻게 명문화되느냐에 따라 양 기관의 희비가 극명하게 엇갈릴 것으로 전망된다.광주 서미애 기자