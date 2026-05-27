서소문 고가 붕괴 사고 현장 살펴보는 관계자들

이미지 확대 사망자 3명 등 6명의 사상자가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 이튿날인 27일 사고 현장에서 경찰 등 관계자들이 현장 조사를 위해 이동하고 있다. 2026.5.27 이지훈 기자

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사망자 3명 등 6명의 사상자가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 이튿날인 27일 사고 현장에서 경찰 등 관계자들이 현장 조사를 위해 이동하고 있다.이지훈 기자