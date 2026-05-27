경북 포항시, 지역 AI 기업과 손잡고 제조업 AX 전환 나서

세줄 요약 경북 AI 얼라이언스 킥오프 미팅 개최

제조업 AX 전환과 스타트업 협력 추진

포항TP, 세미나·교육·컨설팅 지원 예고

이미지 확대 경북 포항시 포항테크노파크에서 27일 열린 경북 AI 얼라이언스 킥오프 및 사전 간담회. 포항시 제공

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경북 지역 인공지능(AI) 스타트업 기업들이 포항에 모여 협력 방안을 모색한다.포항시는 포항테크노파크에서 지역 제조업의 AX(인공지능 전환)와 AI 스타트업 네트워킹 활동 지원을 위한 ‘경북 AI 얼라이언스’ 킥오프 미팅 및 사전 간담회를 개최했다고 27일 밝혔다.경북 AI 얼라이언스는 지역 내 AI 솔루션 공급 기업과 수요 기업 간의 유기적인 협력체계를 구축해 지역 산업 생태계를 활성화하기 위해 마련됐다. 공급 기업이 보유한 AI 기술을 수요 기업이 현장에서 겪고 있는 애로사항과 매칭하는 등 수요에 기반한 신규 과제를 기획하고 발굴해 나갈 방침이다.포항TP는 이를 지원하기 위해 ▲최신 기술 트렌드 및 현안 공유를 위한 기술 세미나 ▲현장 맞춤형 AI 활용 교육 ▲성공적인 AI 도입을 위한 기업 컨설팅 ▲기업 간 네트워킹 활동 및 정부 공모사업 등 다양한 지원 방안을 제공할 예정이다.포항은 제조업 중심도시로서 AX 전환 실증을 위한 최적의 테스트베드를 제공할 계획이다. 유망 스타트업 육성과 유치를 위한 지원 사업과 근로자 이주·정착 지원금 등 신규 기업 유치를 위한 인센티브도 갖추고 있다.이상엽 일자리경제국장은 “경북 AI 기업들의 혁신적인 솔루션들이 포항의 제조업 기반과 결합해 제조 AX의 글로벌 전진기지이자 대한민국의 모범 사례가 될 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자