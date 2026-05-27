남원 춘향제 ‘151만명’ 방문…글로벌 축제 위상 증명

올해 남원 춘향제 151만여명 방문, 역대 최다

시민 주도형 ‘대동길놀이’·K-문화 자산 ‘춘향 앰버서더’ 호평

2030년 ‘100회 춘향제’를 향한 발걸음

이미지 확대 남원 춘향제. 남원시 제공

이미지 확대 대동길놀이. 남원시 제공

세줄 요약 제96회 남원 춘향제 151만명 방문 기록

무료 셔틀·철도 연계로 교통 분산 성과

시민 주도 기획과 글로벌 프로그램 흥행

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올해 5월에 열린 ‘제96회 남원 춘향제’에 150만명이 넘는 인파가 몰린 것으로 파악됐다. 대한민국 최고(最古)의 역사와 전통을 자랑하는 국내 대표 공연예술축제를 넘어 명실상부한 글로벌 축제로 자리매김했다는 평가가 나온다.남원시와 춘향제전위원회는 제96회 춘향제 방문객 공식 집계 결과 올해 총 150만 8565명(LG통신 데이터 기반, 20분 이상 체류 기준)이 방문했다고 27일 밝혔다.축제 기간 남원 인근 고속도로 IC를 통과한 차량은 22만 3060대로 파악됐다. 2024년 18만 5003대, 2025년 20만 5213대에서 3년 연속 증가했다.시는 고질적인 축제장 주변 교통 체증을 획기적으로 줄이고자 대중교통 연계망도 강화했다. 그 결과 시가 마련한 무료 셔틀버스 이용객은 전년 대비 73.9% 늘었고, 남원역 철도 이용객 역시 39.6% 증가했다.시는 춘향제 정체성과 남원시민 주도 축제 기획, 남원 춘향제 글로벌춘향선발대회, 전통과 현대를 잇는 영리한 ‘브릿지 프로그램’의 대성공, 동행 세일 페스타 등을 행사 성공 요인으로 꼽았다.시는 올해 축제를 2030년 ‘100회 춘향제’를 향한 단계적 원년의 해로 정하고 ‘멋’을 담은 확실한 정체성, 시민이 주도한 글로벌 대동길놀이 추진 등 춘향제 특유의 전통 가치에 현대적인 로컬 콘텐츠 기획에 공을 들였다.또한 지난해에 이어 올해도 다국적 참가자들이 대거 참여한 ‘글로벌 춘향선발대회’를 진행하고, 역대 춘향 수상자들을 K-문화 자산으로 육성하기 위한 노력도 병행했다.아울러 보물에서 국보로 승격 예정인 광한루에서 ‘K-Culture 하이엔드 토크콘서트 - HELLO, 남원 유니버스 춘향제×광한루’ 편을 운영하며 춘향제와 광한루의 역사적 의미를 알렸다.최경식 시장은 “춘향제는 이제 단순한 지역 행사가 아닌 전통과 현대, 로컬과 글로벌을 아우르는 공연예술축제로서 앞으로 동시대 속에 더 진화·발전할 것”이라고 말했다.설정욱 기자