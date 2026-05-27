부산상수도사업본부, 디지털트윈·AI 결합 공공업무 혁신 플랫폼 개발

세줄 요약 디지털트윈·AI 결합 통합 플랫폼 개발 발표

상수도 시설·공간·데이터 3차원 통합 구현

다중 에이전트 상수iN2.5로 업무 지원 강화

이미지 확대 부산시 상수도사업본부가 개발한 공공업무 통합 플랫폼 화면. 부산시 제공

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부산시 상수도사업본부는 27일 디지털트윈 기반 공공업무 통합 플랫폼 개발 발표회를 개최했다. 디지털트윈은 현실 세계의 물체를 가상공간에 동일하게 구현한 것이다.본부는 하나의 플랫폼에서 시설과 공간, 데이터, 인공지능을 통합해 공공업무 수행 방식을 혁신하기 위해 이 플랫폼을 개발했다. 플랫폼을 이용하면 상수도와 관계된 시설, 공간을 3차원으로 구현한 환경에서 업무를 수행할 수 있으며, 생성형 인공지능의 도움도 받을 수 있다.특히 플랫폼에는 업무를 지원하는 인공지능 에이전트인 ‘상수iN2.5’를 탑재했다. 인공지능 에이전트는 특정 목표를 달성하기 위해 스스로 판단하고 행동하는 인공지능을 말한다. 상수iN2.5는 디지털트윈 환경에서 여러 개의 에이전트가 유기적으로 협력해 업무를 지원할 수 있도록 개발했다.기존 인공지능이 기관 내부 문서와 운영 데이터를 학습하고, 업무 처리에 필요한 데이터를 직접 검색해 제공하는 검색증강생성 구조였다면, 이번 플랫폼은 시설·공간·데이터를 하나의 3차원 환경에 통합하고, 각 역할별 인공지능이 협력해 감사·법령 분석·시설 운영·상황 대응 등을 수행할 수 있도록 설계했다.본부는 지난 2월 열린 인공지능 전환(AX) 전략 토론회에서 전국 최초로 자체 개발한 인공지능 에이전트 상수iN을 공개했으며, 3개월 만에 하나의 에이전트가 아닌 각자 역할이 다른 여러 개의 에이전트가 협력해 작동하도록 기능을 개선했다.본부는 플랫폼 개발에 따라 상수도 시설 운영 효율 향상, 의사결정 시간 단축, 유지관리 비용 절감 등 효과를 거둘 것으로 기대한다.부산시 관계자는 “인공지능 기술을 더욱 고도화해 부산을 행정 혁신을 선도하는 대표 도시로 만들어가겠다”라고 밝혔다.부산 정철욱 기자