청주 노래방 흉기 살해범은 60세 백승태…신상정보 공개

세줄 요약 청주 노래방 흉기 살해 사건 발생

백승태(60) 신상정보 30일 공개

피해 중대성·잔인성 근거로 결정

이미지 확대 충북경찰청이 27일 공개한 백승태 신상정보.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

청주의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 지인 1명을 숨지게 한 백승태(60)의 신상이 공개됐다.충북경찰청은 27일 홈페이지를 통해 백씨의 이름과 사진, 나이를 공개했다. 그의 신상정보는 이날부터 다음달 26일까지 30일간 게시된다.백씨는 지난 9일 오전 5시 11분쯤 청주시 흥덕구 운천동의 한 상가 지하 1층 노래방에서 흉기로 지인 B(50대)씨를 살해한 혐의로 구속됐다. 그는 노래방에 있던 또 다른 지인 C(40대)씨에게도 흉기를 휘둘러 중상을 입힌 혐의도 받고 있다. 백씨는 말다툼을 벌이다 범행을 저지른 것으로 전해졌다.앞서 충북경찰청은 지난 18일 백씨에 대한 신상정보공개심의위원회를 열고 피해의 중대성 및 범행의 잔인성 등이 인정된다며 신상정보 공개를 결정했다.백씨가 이의를 제기함에 따라 주말과 공휴일을 제외한 5일간의 유예기간을 거쳐 이날 신상정보가 공개됐다.청주 남인우 기자