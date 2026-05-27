출근시간 인천 대단지 아파트서 정전…17명 엘리베이터 갇혔다 구조

세줄 요약 출근 시간 인천 대단지 아파트 정전 발생

주민 17명 승강기 고립, 소방 구조 완료

36개동 3300여가구 1시간여 전력 차단

이미지 확대 정전이 발생한 아파트 단지. 연합뉴스

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인천의 한 대단지 아파트에서 출근 시간대 정전이 발생해 주민들이 불편을 겪었다.27일 인천소방본부 등에 따르면 이날 오전 8시 20분쯤 서구 신현동의 한 대단지 아파트에서 정전이 발생했다.이 정전으로 주민 17명이 승강기에 갇혔고 아파트 36개동, 3300여가구에 1시간여 동안 전력이 끊겼다. 정전으로 고층에 사는 주민들이 계단을 통해 오르내리고, 전자 제품을 사용하지 못하는 등 불편을 겪었다.신고를 받고 출동한 소방 당국이 승강기에 고립된 주민들을 차례로 구조해 인명 피해는 없는 것으로 알려졌다.한전은 인력을 투입해 오전 9시 38분쯤 복구 작업을 마치고 정전 원인을 파악하고 있다.강남주 기자