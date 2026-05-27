대구 저수지에 SUV 추락… 탑승자 1명 숨진 채 발견

탑승자 2명 추정…구조대 추가 수색 중

이미지 확대 27일 오전 6시 37분쯤 대구 수성구 대흥동에 있는 저수지인 내관지에 스포츠유틸리티차량(SUV) 1대가 추락해 구조대원이 수색 작업을 벌이고 있다. 대구소방안전본부 제공

세줄 요약 대구 내관지에 SUV 추락, 1명 숨진 채 발견

소방 11대·38명 투입해 차량 인양 진행

경찰, CCTV·목격자 진술로 원인 조사

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대구의 한 저수지에 차량이 추락해 탑승자 1명이 숨졌다.27일 대구소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 6시 37분쯤 대구 수성구 대흥동에 있는 저수지인 내관지에 스포츠유틸리티차량(SUV) 1대가 추락했다는 신고가 접수됐다.신고를 받은 소방당국은 차량 11대와 인력 38명을 투입해 안전조치를 마치고 크레인으로 차를 인양했다.구조대가 현장에 도착했을 때 사고 차량은 뒤집힌 채 수면 아래로 가라앉은 상태였다. 차 안에서는 탑승자 1명이 숨진 상태로 발견됐다.경찰과 소방당국은 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상, 목격자 진술 등을 확보해 정확한 사고 원인과 사망자의 신원을 파악하고 있다.소방 관계자는 “차에 운전자를 포함해 2명이 타고 있었던 것으로 추정돼 추가 수색을 벌이고 있다”며 “수중 시야 확보가 어려워 수색에 시간이 다소 소요될 것으로 보인다”고 말했다.대구 민경석 기자