[포토] 서소문 고가 붕괴… 일부 열차 운행 중단

세줄 요약 서소문 고가 철거 중 구조물 낙하 사고 발생

서울역∼신촌역 전차선 단전, 열차 운행 중지

KTX·무궁화호·ITX 구간별 조정 운행

1 / 5 이미지 확대 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 대합실 전광판에 운행이 중단된 열차 정보가 표시되고 있다. 2026.5.26

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이미지 확대 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 전광판에 일부 열차 운행 중지 및 지연 안내가 표시되고 있다. 2026.5.26

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이미지 확대 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 열차 출발 안내 현황판에 중단된 열차 정보가 표시되고 있다. 2026.5.26

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이미지 확대 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 열차 출발 안내 현황판에 중단된 열차 정보가 표시되고 있다. 2026.5.26

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이미지 확대 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고로 인해 서울역 전광판에 일부 열차 운행 중지 및 지연 안내가 표시되고 있다. 2026.5.26

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서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 공사 붕괴 사고로 서울역∼신촌역 구간 등이 열차 운행에 차질을 빚고 있다.26일 코레일에 따르면 이날 오후 2시 32분쯤 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 철거 중이던 고가 구조물이 낙하하는 사고가 발생했다.이에 따라 코레일은 서울역∼신촌역 간 전차선 단전이 발생해 해당 구간 열차 운행이 중지됐다고 설명했다.서울역∼수색역 구간 전동열차 운행도 중지됐으나, 1호선 및 경의중앙선(문산∼용산∼용문)은 정상 운행한다.또 행신역∼서울역 구간 KTX 운행이 중지됐다. 강릉·중앙선 KTX는 청량리역까지만 운행한다.이외 모든 KTX는 서울역 및 용산역까지 정상적으로 운행한다.다만 KTX별로 평소 정차하지 않고 지나가던 정차역에도 모든 KTX가 임시 정차하게 된다.일반 열차의 경우 서울역 혼잡을 분산하기 위해 무궁화호는 경부선 수원역과 천안역까지만, 호남선은 서대전역까지만, 장항선은 천안역까지만 조정 운행 중이다.ITX-새마을과 ITX-마음 열차는 수원역까지 운행한다.경의선은 문산역∼수색역 구간을 다니고 있다.코레일은 사고 수습 상황에 따라 출·도착역이 변경될 수 있으므로, 열차 이용 전 반드시 모바일 앱 ‘코레일톡’과 홈페이지, 철도고객센터(☎ 1588-7788)에서 열차 시각과 운행 상황을 확인해달라고 당부했다.코레일 관계자는 “긴급복구반을 현장에 출동시켜 복구 작업을 진행하고 있다”며 “바쁘신 이용객은 가급적 다른 교통수단을 이용해달라”고 밝혔다.온라인뉴스부