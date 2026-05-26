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서소문 고가 붕괴 현장 찾은 오세훈

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-05-26 18:32
입력 2026-05-26 18:32
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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 사상자 6명이 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 현장을 방문해 기자들에게 발언하고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 사상자 6명이 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 현장을 방문해 기자들에게 발언하고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자

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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 사상자 6명이 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 현장을 방문해 기자들에게 발언하고 있다.

이지훈 기자
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