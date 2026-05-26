사회 서소문 고가 붕괴 현장 찾은 오세훈 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/26/20260526500270 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-05-26 18:32 입력 2026-05-26 18:32 이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 사상자 6명이 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 현장을 방문해 기자들에게 발언하고 있다. 2026.5.26 이지훈 기자 윤영희 서울시의원, 난임 가정 지원 위한 ‘한의약 육성 조례 개정안’ 대표발의 서울시의회 바로가기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 사상자 6명이 발생한 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 현장을 방문해 기자들에게 발언하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고의 사상자 수는? 6명 8명