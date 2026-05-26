사회 서소문 고가 철거 현장 붕괴 사고 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/05/26/20260526500269 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-05-26 18:28 입력 2026-05-26 18:28 이미지 확대 사망자 3명 등 6명의 사상자가 발생한 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 현장에서 26일 소방 등 관계자들이 수색 작업을 벌이고 있다. 2026.5.26 도준석 전문기자 사망자 3명 등 6명의 사상자가 발생한 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 현장에서 26일 소방 등 관계자들이 수색 작업을 벌이고 있다.도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서소문 고가차도 철거 현장 사고로 발생한 사망자 수는? 3명 6명