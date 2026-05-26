서소문 고가도로 철거 현장서 붕괴 사고

이미지 확대 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 소방관계자들이 사고 수습을 하고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령했다. 2026.5.26 도준석 전문기자

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26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 소방관계자들이 사고 수습을 하고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령했다.도준석 전문기자