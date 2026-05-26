김대중 전남광주교육감 후보 ‘5대 통합 인사 원칙’ 발표

광주·전남 통합 따른 교직원 불안감 해소 주력

“사람 지키는 교육 통합”... 현장소통 강화 역설

이미지 확대 김대중 전남·광주 통합특별시교육감 후보.

세줄 요약 광주·전남 통합 논의 속 인사 불안 해소 방안 발표

통합 이전 교직원 인사 구역·근무 조건 안정 승계

기준 사전 공개·의견수렴·고충 창구 상설 운영

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광주·전남 행정 통합 논의가 본격화되는 가운데, 교육 현장의 최대 쟁점으로 떠오른 교직원 인사 불안 해소를 위한 구체적 방안이 제시됐다.김대중 전남·광주 통합특별시교육감 후보는 26일 통합 과정에서 제기되는 광주 지역 교직원들의 인사상 불이익 우려를 해소하기 위한 ‘5대 통합 인사 원칙’을 발표했다.김 후보는 이날 입장문을 통해 “통합은 지역의 미래를 위한 선택이지만, 그 과정에서 현장 교직원들이 불안을 떠안아서는 안 된다”며 “광주와 전남 어느 한쪽의 희생 위에 통합을 추진하지 않겠다”고 밝혔다.김 후보가 제시한 핵심 기조는 ‘신뢰 보호의 원칙’이다. 통합 이전에 임용된 교직원들의 기존 인사 구역과 근무 조건을 최대한 안정적으로 승계해 행정 통합에 따른 개인적 피해와 혼란을 최소화하겠다는 구상이다.특히 그는 “주요 인사 기준과 시행 방향을 사전에 투명하게 공개하고, 교원단체와 공무원노조, 직렬·직급별 대표, 기관별 대표 등의 의견을 충분히 수렴해 반영하겠다”고 강조했다.김 후보가 제시한 ‘5대 통합 인사 원칙’은 ▲인사 구역과 근무 조건의 안정적 승계 ▲일방적 불이익 인사 및 혼란 방지 ▲시행령·인사 기준 마련 과정의 사전 공개 ▲현장 의견수렴과 협의 절차 제도화 ▲이의신청 및 고충 처리 창구 상설 운영 등이다.김 후보는 “통합의 출발점은 현장의 신뢰 회복이어야 한다”며 “광주 교직원들이 가장 우려하는 인사 문제부터 명확한 원칙을 세우고, 누구나 납득할 수 있는 예측 가능한 기준과 절차에 따라 통합을 추진하겠다”고 밝혔다.이어 “통합 인사제도는 일방통행식 행정이 되어서는 안 된다”며 “제도 시행 이후에도 지속적인 점검과 보완을 통해 현장의 불편과 불안을 최소화하겠다”고 덧붙였다.광주 서미애 기자