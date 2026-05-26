[속보] 서소문 고가차도 공사현장 일부 붕괴…2명 심정지·사망

세줄 요약 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고 발생

7명 부상, 50대 심정지 추정·60대 사망

철로 덮쳐 서울역·신촌역 열차 운행 중단

이미지 확대 26일 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 모습. 2026.5.26. 연합뉴스

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서울 서대문구에 위치한 서소문 고가차도 철거 공사 현장에서 구조물이 무너져 내리는 사고가 발생했다.소방당국과 경찰 등에 따르면 26일 오후 2시 32분쯤 고가차도 철거 구조물 일부가 붕괴했다는 신고가 접수됐다.이번 사고로 현재까지 7명이 부상을 입은 것으로 집계됐다. 부상자 중 50대 남성은 심정지 추정 상태로 병원에 이송됐으며 60대 남성 1명은 끝내 숨진 것으로 알려졌다.현재 사고 현장에는 소방 인력 62명과 장비 16대가 긴급 투입돼 구조 작업을 벌이고 있으며 추가 인명 피해 규모를 확인하고 있다.당초 이 고가차도 철거 공사는 오는 6월 초에 마무리될 예정이었다.한편, 무너져 내린 고가차도 구조물이 그 아래에 있던 철로를 덮치면서 서울역과 신촌역을 오가는 열차 운행은 중단된 상태다.김성은 기자