울산시, 대형건설사 본사 찾아 ‘지역업체 하도급 참여’ 세일즈

26일부터 사흘간 현대건설·삼성물산·우미건설·한화 등 6곳 방문
울산시가 지역 건설업계의 활력 회복과 하도급 참여 확대를 위해 대형건설사 본사를 찾아가 발로 뛰는 세일즈에 나섰다.
시는 올해 목표 하도급률 37% 달성을 위해 26일부터 28일까지 사흘간 서울과 경기 소재 대형건설사 본사 6곳을 방문한다고 밝혔다. 이번 활동은 고환율·고물가·고유가 등 복합적인 경제 여건 악화로 경영 부담이 가중된 지역 건설업계를 지원하기 위해 마련됐다.
영업팀은 이재업 건설주택국장을 비롯한 시 공무원 3명과 종합·전문·기계설비 등 지역 건설 관련 협회 관계자 4명 등 총 7명으로 구성됐다. 현장의 생생한 목소리를 대형건설사 경영진에게 직접 전달하기 위해 민관이 손을 잡았다.
방문 대상은 울산지역 내에서 대규모 공동주택 및 도로 개설 공사를 시행 중이거나 계획 중인 대형 건설사들이다. 방문단은 26일 우미건설과 한화를 시작으로, 27일 아이에스동서, 에스엠삼환기업, 현대건설, 28일 삼성물산 등을 차례로 찾는다.
이 국장은 주요 건설사의 대표이사와 본부장급 경영진을 직접 만나 지역 업체의 진입 장벽 완화와 상생 협력을 적극 요청할 계획이다. 구체적인 협력 방안으로는 ▲잔여 공종의 분할 발주 ▲지역제한 경쟁입찰 및 울산업체 참여 기회 확대 ▲우수 미등록 업체의 ‘현장 추천제도’를 통한 입찰 참여 허용 등을 제안한다.
동시에 시 차원의 파격적인 맞춤형 인센티브도 제시한다. 시는 지역 업체 참여 비율에 따라 최대 20%까지 용적률 혜택을 부여하고, 하도급 대금 지급보증서 발급 수수료 지원, 실적 우수업체 시장 표창 등을 추진한다. 아울러 하반기 개최 예정인 ‘대형건설사-지역 건설업체 만남의 날’ 참여도 독려할 예정이다.
이 국장은 “대형건설사와 지역업체의 상생은 울산 경제 활성화와 일자리 창출의 핵심 동력”이라며 “본사 차원의 결단을 이끌어 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
한편 시는 지난 3월부터 관내 공공·민간 사업장 51개소를 대상으로 상반기 현장 영업을 지속하고 있으며, 이번 본사 방문을 통해 그 성과를 극대화할 방침이다.
울산 박정훈 기자
세줄 요약
- 대형건설사 본사 방문, 지역업체 하도급 확대 요청
- 잔여 공종 분할 발주·현장 추천제도 제안
- 용적률 혜택·수수료 지원 등 인센티브 제시
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